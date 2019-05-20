В Рогожинском парке поставили столы для тенниса и собираются очистить пруд

Фото Дмитрия Дзюбина.

20 мая заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев проверил качество работ по благоустройству Рогожинского парка.

Напомним, что 20 апреля, в день общерегионального субботника, в Рогожинском парке работал на субботнике губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он пообщался с активистами и отдыхающими в парке. Туляки поделились с главой региона своими предложениями по благоустройству места отдыха. Губернатор поручил в месячный срок выполнить пожелания туляков.

– Поручение, данное главой региона, исполнено точно в срок, – пояснил Андрей Журавлев.

В течение двух недель была установлена беседка для настольных игр, на современном покрытии поставили пять столов для игры в теннис.

В месячный срок в парке смонтирована система музыкального оформления. Теперь с 9.00 до 21.00 в парке звучит приятная музыка. Причем звуковая волна направлена так, чтобы музыка не мешала жителям близлежащих домов и не мешала спокойному отдыху в тихой зоне парка. Все работы выполнены за счет внебюджетных средств.

– Спасибо большое за теннисные столы! Мы их очень ждали! – сказала проходящая мимо тулячка Валентина.

– Я живу неподалеку от Рогожинского парка, регулярно здесь гуляю. К новому сезону тут появилась эта замечательная беседка – и для настольных игр есть место, и просто посидеть и книгу почитать можно, – рассказала местная жительница Елена Николаевна. – Раньше здесь было запущенное место, а сейчас просто красота! Ухожено, уютно, всё сделано с заботой и вниманием.

– Мы купили квартиру в соседнем комплексе и очень рады, что парк так хорошо отремонтировали. Сын, кстати, ходит заниматься хоккеем в «Тропик». Мой муж вместе с соседями на утреннюю пробежку приходит в парк. А мы с дочкой каждый день гуляем на детской площадке. Тут народу очень много. И порой ребятишкам даже места не хватает на всех этих лесенках-горках. Может быть, стоит предусмотреть какие-то полянки и лужайки – чтобы дети могли на зеленом газоне играть, – сказала тулячка Ольга.

Замминистра напомнил, что правительство Тульской области занимается благоустройством парка с 2015 года. Тогда в Рогожинском парке были проведены комплексные работы по уходу за лесным массивом, создана с нуля сеть тропинок.

Ежегодно инфраструктура парка дополняется – были смонтированы детские и спортивные площадки, обустроена площадка для выгула собак, ведутся ландшафтные работы и работы по восстановлению лесного фонда.

– Сейчас мы проводим лесопатологическое обследование территории, после чего будут распланированы работы по удалению больных, аварийных и сухостойных деревьев. В этом году будет установлено ограждение по периметру парка и система навигации по парковой территории. Параллельно с этими работами мы разрабатываем концепцию развития парка в тесном контакте с активистами – защитниками этого парка, – пояснил Андрей Журавлев.

По его словам, часть парка будет ландшафтным – чтобы показать всё богатство флоры и фауны этой территории.

Что касается пруда, то министерство природных ресурсов запланировало работы по его очистке. Работы пройдут в два этапа – до 2020 года включительно. Общая стоимость работ около 13 миллионов рублей.