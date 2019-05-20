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Тульских болельщиков приглашают на выездной матч «Динамо» – «Арсенал»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульских болельщиков приглашают на выездной матч «Динамо» – «Арсенал»

Игра состоится на столичном стадионе имени Льва Яшина в следующее воскресенье.

Следующим соперником «канониров» в 30-м туре РПЛ станет столичный клуб «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в воскресенье, 26 мая, в 14.00.

Тульский клуб приглашает болельщиков поддержать любимую команду в этом матче и организует поездку в Москву на льготных условиях. Забронировать место в автобусе можно в клубном магазине «Арсенал» на пр. Ленина, 87-А с 11.00 до 20.00.

Стоимость поездки – 400 рублей. В эту сумму входит проезд в Москву и обратно и билет на матч Оплата принимается только наличными. Сбор болельщиков состоится на площади у красно-желтого мяча-фонтана 26 мая в 7.30. Отъезд на игру – в 8.00.

Для болельщиков, добирающихся в Москву самостоятельно, на стадионе в день матча с 12.00 будет работать гостевая касса. Стоимость билета – 450 рублей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 +2
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