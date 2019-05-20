1 июня в Туле откроется купальный сезон

Фото из архива Myslo.

На данный момент водолазы осмотрели все водоемы. На исследование отправлены пробы воды.

Тула готовится к открытию купального сезона. О проводимых работах на оперативном совещании администрации города рассказал начальник городской службы спасения Николай Безруков.

На данный момент водолазы осмотрели все водоемы, где будет разрешено купание, завезен песок. На исследование отправлены пробы воды.

На этой неделе официальные зоны отдыха будут обработаны от клещей и грызунов.

В неотведенных для купания местах будут установлены информационные таблички, сообщающие, что купание здесь запрещено. Открытие купального сезона в Туле состоится 1 июня.