Фото Дмитрия Шалашникова
На ул. Карпова столкнулись внедорожник и автобус
Пострадавших в результате ДТП нет, но образовалось серьезное затруднение движения.
Как сообщил Myslo очевидец, на ул. Карпова в Туле, неподалеку от поворота на ул. Тесницкую, столкнулись внедорожник и автобус. По предварительным данным, причиной автоаварии стало то, что водитель автобуса мог неправильно рассчитать радиус при повороте налево.
Пострадавших в результате ДТП нет, но из-за участников аварии образовалось серьезное затруднение движения. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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