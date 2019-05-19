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В Туле пройдет «МамПарад»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет «МамПарад»

Мероприятие состоится 9 июня.

В Туле в очередной раз пройдет «МамПарад». Мероприятие состоится 9 июня на территории Казанской набережной и кремля.

Основными целями и задачами парада является поддержка молодых матерей с маленькими детьми, повышение престижа материнства, формирование образа современной мобильной мамы.

В рамках мероприятия планируется карнавальный парад семей с детьми, наряженных колясок и иного детского транспорта по Казанской набережной, конкурсно-игровая программа, тематические зоны с образовательными мастер-классами для детей и взрослых на Соборной и Богоявленской площадях Тульского кремля, выставки, презентации и дегустации продукции для детей, выступления детских и взрослых творческих и театральных коллективов на сцене.

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сегодня, в 09:13 0
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