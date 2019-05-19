В Смоленской области на огромной сковородке из Тулы приготовили яичницу-рекордсменку

Фото: Ольга Базылева. "Смоленская газета".

В Смоленской области в деревне Сметанино 19 мая установили рекорд. На огромной чугунной сковородке (2,5 тонны), которую изготовили в Туле, повара пожарили яичницу-рекордсменку. Об этом пишет «Смоленская газета».

Для приготовления омлета понадобилось 7020 сырых яиц, 30 литров подсолнечного и 5 килограммов сливочного масла.

Вес яичницы составил 483 кг. Это блюдо официально зарегистрировали в книге рекордов России.