Фото: Ольга Базылева. "Смоленская газета".
В Смоленской области на огромной сковородке из Тулы приготовили яичницу-рекордсменку
Ее вес составил 483 кг!
В Смоленской области в деревне Сметанино 19 мая установили рекорд. На огромной чугунной сковородке (2,5 тонны), которую изготовили в Туле, повара пожарили яичницу-рекордсменку. Об этом пишет «Смоленская газета».
Для приготовления омлета понадобилось 7020 сырых яиц, 30 литров подсолнечного и 5 килограммов сливочного масла.
Вес яичницы составил 483 кг. Это блюдо официально зарегистрировали в книге рекордов России.
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