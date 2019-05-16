В Туле водителям автобусов, троллейбусов и трамваев повысили зарплату

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С 1 апреля 2019 года водителям автобусов, троллейбусов и трамваев МКП «Тулгорэлектротранс» увеличил зарплату в среднем на 5-7 тысяч рублей. Также с этой даты больше стали получать кондукторы и обслуживающий персонал – слесари, токари, ремонтники.

Дмитрий Ярцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, рассказал, за счет чего была увеличена зарплата и насколько сейчас укомплектован штат предприятия:

Дмитрий Ярцев – В феврале 2019 года на оперативном совещании у губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина администрации города было дано поручение по вопросу организации и улучшению транспортного обслуживания в Туле. Мы не будем отрицать, что на тот момент плановые показатели автобусного парка выхода на линию были около 90-95 единиц транспорта от заявленных 130. Одной из проблем была нехватка водительского состава. Проведенный анализ показал, почему у нас был дефицит водителей, — заработная плата в среднем была 33-35 тысяч от балансового времени. В марте глава администрации Евгений Авилов дал поручение проработать данный вопрос и увеличить зарплату в среднем на 5-7 тысяч при балансовой выработке до 41 тысячи рублей. С апреля все мероприятия были запущены.

По словам Дмитрия Ярцева, на сегодняшний день транспортная работа улучшилась. Ежедневно на линию выпускают 128 единиц автобусов при плановых 130. За три месяца этот показатель увеличился на 30-40 единиц.

– У нас есть определенная программа, по которой намечено увеличение фонда заработной платы. Мы ее повысили за счет внутреннего резерва предприятия, — отметил Дмитрий Олегович.

Такие меры принесли свои плоды — появилось много желающих работать водителями. Но пока по-прежнему в «Тулгорэлектротрансе» отмечается нехватка кадров. В данный момент штат укомплектован на 80%.

– Хочу отметить, что повышение зарплаты — это одна из мер поддержки персонала. У нас также существует обучение водителей за счет собственных средств предприятия. При этом ученику выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей, — напомнил Дмитрий Ярцев.

Никита Вишняков и Дмитрий Лысенко работают водителями автобусов больше года. Жанна Боброва пришла в эту профессию не так давно, раньше она работала таксистом.

– Условия для работы у нас хорошие. С апреля зарплата заметно увеличилась, это ощутимо. Предприятие оказывает всю необходимую поддержку: больничные, отпуска, забирают и развозят по домам. Вечером мы не тратим время на мойку и ремонт автобусов и т. д. , — говорит Дмитрий Лысенко.

Никита Вишняков добавил, что отношения с пассажирами складываются разные, но водители не переходят черту — не хамят и не грубят, отвечают вежливо.

По словам Жанны Бобровой, у нее большой водительский стаж. Вождение считает своим хобби. Пассажиры приятно удивляются, когда видят за рулем автобуса женщину.

– Многие делают комплименты! От этого поднимается настроение, — улыбается Жанна.

Подробную информацию о работе в «Тулгорэлектротрансе» можно получить по телефонам 25-52-10 и 52-11-88.