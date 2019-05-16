К Выставочному залу в Туле прибыли несколько пожарных расчетов

Фото Дмитрия Федорова

По словам очевидца, пожарные, в том числе, проверяли подвал здания.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 16 мая к Выставочному залу на Красноармейском проспекте в Туле прибыли семь пожарных расчетов и одна автолестница. Огнеборцы проверяли помещение учреждения культуры и подвал дома, в котором оно находится.

По предварительной информации, пожарных вызвали из-за запаха гари. Источник находился в мусорокамере дома – там загорелся мусор на площади примерно в 1 квадратный метр.

Напомним, 21 февраля в этом же доме произошел серьезный пожар в офисном помещении супермаркета.