Погода в Туле 16 мая: облачно, туманно и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), днём без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер северной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +15 до +20 Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.