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Погода в Туле 16 мая: облачно, туманно и без осадков

Погода в Туле 16 мая: облачно, туманно и без осадков

Синоптики обещают до +20 градусов и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), днём без осадков. 

Ночью и утром местами туман. Ветер северной четверти, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +15 до +20 Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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