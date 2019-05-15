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В Черни мужчину осудили за разбой 14-летней давности

В Черни мужчину осудили за разбой 14-летней давности

С 2005 года осужденный находился в розыске и недавно был задержан в Москве.

В Чернском районном суде вынесен приговор в мужчине, обвиняемому в совершении группового разбоя с применением оружия и насилия, опасного для жизни.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, 13 декабря 2004 года, около 19.00 двое преступников приехали из Орла в Чернь, к дому № 22 по улице Ленина. На первом этаже здании находился офис местного предпринимателя. Войдя внутрь, злоумышленники напали на бизнесмена и его сотрудника и, угрожая пистолетом, потребовали деньги.

Один из злоумышленников вместе с жертвой вышел на улицу, где была припаркована машина потерпевшего. Мужчина достал из лежавшей в салоне барсетки деньги, а затем выхватил имевшийся у него на законных основаниях газовый пистолет «Оса» и открыл огонь по злоумышленнику.

Один из преступников был задержан и осужден, второй скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В прошлом году его задержали столичные полицейские. Суд признал его виновным в совершении разбоя и приговорил к шести годам лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:55 +6
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