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Представитель цыганского этноса обокрал дачу

Представитель цыганского этноса обокрал дачу

Полицейские в Заокском районе задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

По предварительным данным, злоумышленник, ранее много раз судимый за имущественные преступления, совершил тайное хищение из чужой дачи. Мужчина проник в дачный дом и выбрал для хищения предметы, которые можно было легко унести из дома и в дальнейшем сбыть.

Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили в дачном доме следы пальцев рук, предположительно, оставленные злоумышленником.

В дальнейшем эта версия подтвердилась. Найденные следы позволили сделать вывод о личности похитителя.

В кратчайшие сроки представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже, удалось задержать. Он признался в содеянном.

В отделении МВД России по Заокскому району проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей противоправного деяния.

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сегодня, в 12:20 0
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Место
Заокский районТульская область

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