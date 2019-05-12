Представитель цыганского этноса обокрал дачу

Полицейские в Заокском районе задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

По предварительным данным, злоумышленник, ранее много раз судимый за имущественные преступления, совершил тайное хищение из чужой дачи. Мужчина проник в дачный дом и выбрал для хищения предметы, которые можно было легко унести из дома и в дальнейшем сбыть.

Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили в дачном доме следы пальцев рук, предположительно, оставленные злоумышленником.

В дальнейшем эта версия подтвердилась. Найденные следы позволили сделать вывод о личности похитителя.

В кратчайшие сроки представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже, удалось задержать. Он признался в содеянном.

В отделении МВД России по Заокскому району проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей противоправного деяния.