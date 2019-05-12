В Туле выбрали лучших шахматистов

В Тульской шахматной гостиной завершился турнир по быстрым шахматам (рапиду), посвященный Дню Победы.

В турнире приняло участие 32 шахматиста. Ожесточенная борьба шла до самой последней партии, в которой и решилась судьба чемпионства.

В результате первое место в общем зачете занял тренер нашей гостиной мастер спорта России Константин Новиков.

Он опередил занявшего второе место Степана Коровкина лишь по дополнительным показателям. Третье место, также благодаря дополнительным показателям, досталось Андрею Шкуркину.

Среди шахматистов старше 60 лет места распределились следующим образом: 1 — Михаил Кынин, 2 — Ярослав Елькин и 3 место завоевал Виктор Тюрин.

Среди школьников победил Владислав Киселев, второе место у Адама Магомедова, третье - у Александра Гущина.

В турнире принимали участие две представительницы прекрасного пола — Александра Сафронова и Нина Федорчук, которые также получили призы и подарки от спонсоров.

Кроме денежных призов все участники получили грамоты, медали и сувенирную продукцию от спонсора соревнований.