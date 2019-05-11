За десять дней тульские спасатели уничтожили 100 боеприпасов времен войны
Сотрудники ГУ МЧС России по региону напоминают основные правила безопасности.
С наступлением весенне-летнего сезона дачники и строители всё чаще находят в земле снаряды и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ областного «Управления противопожарной службы».
С начала мая специалисты-взрывотехники уничтожили две противотанковые мины, 30 минометных мин, 27 артиллерийских снарядов, 35 гранат и 6 взрывателей. Часто боеприпасы похожи на куски ржавого металла, но они по-прежнему смертельно опасны для окружающих.
Спасатели напоминают, как нужно действовать при обнаружении взрывоопасного объекта:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке по телефону 112,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб,
- при производстве земляных или других работ – остановите их, эвакуируйтесь на безопасное расстояние,
- запомните место обнаружения предмета,
- установите предупредительные знаки, используйте подручные материалы – жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт,
- примите меры по недопущению к месту обнаружения других лиц.