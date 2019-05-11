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За десять дней тульские спасатели уничтожили 100 боеприпасов времен войны

За десять дней тульские спасатели уничтожили 100 боеприпасов времен войны

Сотрудники ГУ МЧС России по региону напоминают основные правила безопасности.

С наступлением весенне-летнего сезона дачники и строители всё чаще находят в земле снаряды и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ областного «Управления противопожарной службы».

С начала мая специалисты-взрывотехники уничтожили две противотанковые мины, 30 минометных мин, 27 артиллерийских снарядов, 35 гранат и 6 взрывателей. Часто боеприпасы похожи на куски ржавого металла, но они по-прежнему смертельно опасны для окружающих.

Спасатели напоминают, как нужно действовать при обнаружении взрывоопасного объекта:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке по телефону 112,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб,
  • при производстве земляных или других работ – остановите их, эвакуируйтесь на безопасное расстояние,
  • запомните место обнаружения предмета,
  • установите предупредительные знаки, используйте подручные материалы – жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт,
  • примите меры по недопущению к месту обнаружения других лиц.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:33 +1
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