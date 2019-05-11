За десять дней тульские спасатели уничтожили 100 боеприпасов времен войны

С наступлением весенне-летнего сезона дачники и строители всё чаще находят в земле снаряды и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на подразделение поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ областного «Управления противопожарной службы».

С начала мая специалисты-взрывотехники уничтожили две противотанковые мины, 30 минометных мин, 27 артиллерийских снарядов, 35 гранат и 6 взрывателей. Часто боеприпасы похожи на куски ржавого металла, но они по-прежнему смертельно опасны для окружающих.

Спасатели напоминают, как нужно действовать при обнаружении взрывоопасного объекта: