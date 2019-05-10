В субботу днем в Тульской области ожидается кратковременный дождь

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В субботу, 11 мая, на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Как сообщает МЧС региона со ссылкой Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами небольшой кратковременный дождь (за сутки – до 9 мм).

Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15оС, днём +18…+23оС. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000м.