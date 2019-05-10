На ул. Вильямса в Туле в массовое ДТП попали пять машин

Фото и видео Сергея Старикова

Вечером, 10 мая, напротив дома № 14 на ул. Вильямса в Туле произошло серьезное массовое ДТП. В результате автоаварии пострадали трое мужчин и получили повреждения пять машин.

По предварительным данным, в направлении к ул. Кутузова на большой скорости ехал ВАЗ-2112. Предполагается, что водитель авто не справился с управлением, зацепил обочину и по-касательной столкнулся с припаркованным Peogeot 4007. После этого легковушка врезалась во въезжавший в парковочный карман Mitsubishi Pagero Sport и другой Mitsubishi Pagero, который стоял. Кроме того, от удара Mitsubishi Pagero Sport столкнулся с ВАЗ-2111 и вторым Mitsubishi.

По словам очевидцев, в «двенашке» находились трое мужчин, один из которых водитель и все они выглядели и вели себя как пьяные. Один из пассажиров предполагаемого виновника массовой аварии, видимо спасаясь, на ходу выпрыгнул из салона авто.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.