новости
новости
Регистрация
МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде
Фото: images.wallpaperscraft.com

МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде

Порывы ветра местами могут достигать 12−17 м/с.

В ближайшие 1−3 часа (официальное сообщение опубликовано в 19.00, — прим. авт.) с сохранением ночью 11 мая 2019 года на территории Тульской области ожидаются грозы.
 
«Местами сильный дождь, при грозе усиление ветра порывами 12−17 м/с», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:23 +7
Другие статьи по темам
Событие
погодаметеопредупреждениемчсГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный судебный пристав Тульской области приедет в Ефремов
Главный судебный пристав Тульской области приедет в Ефремов
Проведение международного фестиваля военного кино в Тульской области оценили в 1,5 млн рублей
Проведение международного фестиваля военного кино в Тульской области оценили в 1,5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.