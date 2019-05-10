МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде

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В ближайшие 1−3 часа (официальное сообщение опубликовано в 19.00, — прим. авт.) с сохранением ночью 11 мая 2019 года на территории Тульской области ожидаются грозы.

«Местами сильный дождь, при грозе усиление ветра порывами 12−17 м/с», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на прогноз регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта.