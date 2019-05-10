Проведение международного фестиваля военного кино в Тульской области оценили в 1,5 млн рублей

Культурные мероприятия будут проходить с 27 по 31 мая этого года.

На сайте госзакупок размещены детали закупки у единственного поставщика на проведение Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова . Заказчиком выступает ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»

Из документации следует, что проведение и организация фестиваля оцениваются в 1,5 млн рублей. В качестве мест указаны 13 площадок в Туле, и в нескольких районах области.

Культурные мероприятия запланированы с 27 по 31 мая этого года.