новости
новости
Регистрация
В Туле убирают поваленные ветром деревья
Фото очевидцев и пресс-службы администрации Тулы.

В Туле убирают поваленные ветром деревья

По информации администрации города, из-за непогоды рухнули 17 деревьев. Никто не пострадал.

В Туле ликвидируют последствия непогоды. Рабочие обследовали улично-дорожную сеть города. В частности, специалисты прочищают ливневые канализации.
 
 
В пресс-службе городской администрации уточнили, что в ЕДДС поступила информация о 17 поваленных деревьях. В течение дня они будут вывезены. Нарушение жизнеобеспечения города нет.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:27 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поваленные деревьянепогодапрочистка ливневоксильный ветер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки отмечают День Победы в Центральном парке: фоторепортаж
Туляки отмечают День Победы в Центральном парке: фоторепортаж
Делегация Тульской области посетила парад на Красной площади в Москве
Делегация Тульской области посетила парад на Красной площади в Москве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.