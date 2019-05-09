Фото очевидцев и пресс-службы администрации Тулы.
В Туле убирают поваленные ветром деревья
По информации администрации города, из-за непогоды рухнули 17 деревьев. Никто не пострадал.
В Туле ликвидируют последствия непогоды. Рабочие обследовали улично-дорожную сеть города. В частности, специалисты прочищают ливневые канализации.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что в ЕДДС поступила информация о 17 поваленных деревьях. В течение дня они будут вывезены. Нарушение жизнеобеспечения города нет.
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