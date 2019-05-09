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На Тулу надвигается гроза
Фото из архива Myslo.

На Тулу надвигается гроза

Также в регионе ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в регионе до конца суток сохранятся местами грозы и кратковременные дожди. При грозе ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигнуть 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:47 +4
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