На Тулу надвигается гроза

Фото из архива Myslo.

Также в регионе ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в регионе до конца суток сохранятся местами грозы и кратковременные дожди. При грозе ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигнуть 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.