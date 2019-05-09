Фото из архива Myslo.
На Тулу надвигается гроза
Также в регионе ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в регионе до конца суток сохранятся местами грозы и кратковременные дожди. При грозе ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигнуть 12−17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.