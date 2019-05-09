В Туле прошел турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок

Фото МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».

В Туле прошли межрегиональные соревнования на призы Заслуженных мастеров спорта России по спортивной гимнастике Ксении Афанасьевой, Ксении Семеновой, Марии Засыпкиной.

В соревнованиях, которые состоялись на базе МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», приняли участия 70 спортсменок из Тулы, Новомосковска, Дзержинска, Костромы, Московской области и др.

Тульские гимнастки завоевали 41 медаль.

У наших спортсменок такие результаты в командном первенстве:

1 место — команда Тула-1 (состав: Комнова Ирина (МС), Громова Мария (КМС), Беккер Валерия (1р.), Егорова Мария (1р.), Ларькина Кристина (2р.), Тишкова Евгения (2р.);

3 место — команда Тула-2 (состав: Лиходольская Елена (МС), Юдина Александра (МС), Мусатова Елизавета (КМС), Кочетова Анна (1р.), Осипова Ангелина (1р.), Задонская София (2р.).

По программе мастеров спорта:

Комнова Ирина — 1 место в многоборье,

Лиходольская Елена — 3 место в многоборье, 2 место — прыжок, брусья, 1 место — бревно, вольные упражнения,

Юдина Александра — 3 место вольные упражнения.

По программе КМС:

Громова Мария — 1 место в многоборье, прыжок, брусья, вольные упражнения, 3 место — бревно,

Мусатова Елизавета — 2 место в многоборье, 3 место прыжок, брусья, 1 место бревно.

По программе 1 разряда:

Беккер Валерия — 1 место в многоборье, брусья, вольные упражнения, 3 место бревно,

Кочетова Анна — 3 место в многоборье, 2 место бревно, вольные упражнения,

Егорова Мария — 3 место брусья, вольные упражнения.

По программе 2 разряда:

Ларькина Кристина — 2 место в многоборье, брусья,

Тишкова Евгения — 3 место в многоборье,

Задонская София — 3 место бревно.

Поздравляем наших спортсменок!