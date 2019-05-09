новости
новости
Регистрация
В Туле прошел турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок
Фото МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».

В Туле прошел турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок

Тульские гимнастки завоевали 41 медаль.

В Туле прошли межрегиональные соревнования на призы Заслуженных мастеров спорта России по спортивной гимнастике Ксении Афанасьевой, Ксении Семеновой, Марии Засыпкиной.

В соревнованиях, которые состоялись на базе МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», приняли участия 70 спортсменок из Тулы, Новомосковска, Дзержинска, Костромы, Московской области и др.

Тульские гимнастки завоевали 41 медаль.

У наших спортсменок такие результаты в командном первенстве:

  • 1 место — команда Тула-1 (состав: Комнова Ирина (МС), Громова Мария (КМС), Беккер Валерия (1р.), Егорова Мария (1р.), Ларькина Кристина (2р.), Тишкова Евгения (2р.);
  • 3 место — команда Тула-2 (состав: Лиходольская Елена (МС), Юдина Александра (МС), Мусатова Елизавета (КМС), Кочетова Анна (1р.), Осипова Ангелина (1р.), Задонская София (2р.).

По программе мастеров спорта:

  • Комнова Ирина — 1 место в многоборье,
  • Лиходольская Елена — 3 место в многоборье, 2 место — прыжок, брусья, 1 место — бревно, вольные упражнения,
  • Юдина Александра — 3 место вольные упражнения.

По программе КМС:

  • Громова Мария — 1 место в многоборье, прыжок, брусья, вольные упражнения, 3 место — бревно,
  • Мусатова Елизавета — 2 место в многоборье, 3 место прыжок, брусья, 1 место бревно.

По программе 1 разряда:

  • Беккер Валерия — 1 место в многоборье, брусья, вольные упражнения, 3 место бревно,
  • Кочетова Анна — 3 место в многоборье, 2 место бревно, вольные упражнения,
  • Егорова Мария — 3 место брусья, вольные упражнения.

По программе 2 разряда:

  • Ларькина Кристина — 2 место в многоборье, брусья,
  • Тишкова Евгения — 3 место в многоборье,
  • Задонская София — 3 место бревно.

Поздравляем наших спортсменок!

Галерея
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 1
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 2
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 3
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 4
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 5
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 6
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 7
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 8
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 9
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 10
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 11
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 12
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 13
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 14
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 15
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 16
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 17
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 18
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 19
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 20
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 21
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 22
Турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок, Фото: 23
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:04 +2
Другие статьи по темам
Люди
Ксения АфанасьеваКсения СеменоваМария Засыпкина
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастикагимнастки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куриный могильник под Тулой признан потенциально опасным
Куриный могильник под Тулой признан потенциально опасным
В Туле 150 тысяч человек стали участниками шествия «Бессмертный полк»: фоторепортаж
В Туле 150 тысяч человек стали участниками шествия «Бессмертный полк»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.