Фото МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».
В Туле прошел турнир по спортивной гимнастике на призы известных спортсменок
Тульские гимнастки завоевали 41 медаль.
В Туле прошли межрегиональные соревнования на призы Заслуженных мастеров спорта России по спортивной гимнастике Ксении Афанасьевой, Ксении Семеновой, Марии Засыпкиной.
В соревнованиях, которые состоялись на базе МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», приняли участия 70 спортсменок из Тулы, Новомосковска, Дзержинска, Костромы, Московской области и др.
Тульские гимнастки завоевали 41 медаль.
У наших спортсменок такие результаты в командном первенстве:
- 1 место — команда Тула-1 (состав: Комнова Ирина (МС), Громова Мария (КМС), Беккер Валерия (1р.), Егорова Мария (1р.), Ларькина Кристина (2р.), Тишкова Евгения (2р.);
- 3 место — команда Тула-2 (состав: Лиходольская Елена (МС), Юдина Александра (МС), Мусатова Елизавета (КМС), Кочетова Анна (1р.), Осипова Ангелина (1р.), Задонская София (2р.).
По программе мастеров спорта:
- Комнова Ирина — 1 место в многоборье,
- Лиходольская Елена — 3 место в многоборье, 2 место — прыжок, брусья, 1 место — бревно, вольные упражнения,
- Юдина Александра — 3 место вольные упражнения.
По программе КМС:
- Громова Мария — 1 место в многоборье, прыжок, брусья, вольные упражнения, 3 место — бревно,
- Мусатова Елизавета — 2 место в многоборье, 3 место прыжок, брусья, 1 место бревно.
По программе 1 разряда:
- Беккер Валерия — 1 место в многоборье, брусья, вольные упражнения, 3 место бревно,
- Кочетова Анна — 3 место в многоборье, 2 место бревно, вольные упражнения,
- Егорова Мария — 3 место брусья, вольные упражнения.
По программе 2 разряда:
- Ларькина Кристина — 2 место в многоборье, брусья,
- Тишкова Евгения — 3 место в многоборье,
- Задонская София — 3 место бревно.
Поздравляем наших спортсменок!
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