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Алексей Дюмин прошел с портретом своих дедов в колонне «Бессмертного полка»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин прошел с портретом своих дедов в колонне «Бессмертного полка»

В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Туле состоялось парадное шествие «Бессмертного полка». Оно прошло уже в седьмой раз.

В парадном шествии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как и в прошлом году, он прошел с портретами своих дедов.

На одном из них — старший лейтенант Иван Богатырев. С августа 1941 года он командовал ротой мотострелкового полка. В октябре был тяжело ранен в оборонительном бою под Смоленском. Иван Ефимович награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

На втором портрете — Василий Дюмин. Он был призван на службу в 18 лет и направлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Василий Федотович был старшим сержантом, заместителем командира пулеметного взвода. В одном из боев он в числе первых бросился в окопы врага и сумел уничтожить двух вражеских солдат, за что был удостоен медали «За Отвагу».

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Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 1
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 2
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 3
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 4
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 5
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 6
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 7
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 8
Алексей Дюмин в Бессмертном полку, Фото: 9
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