После сильного дождя в Туле проверяют работу ливневок
Работы проводят сотрудники администрации и «Сервисного центра города Тулы».
Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству и МКУ «Сервисный центр города Тулы» проводят мониторинг работы ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
При обнаружении подтопления воду откачают, дождеприемные решетки прочистят, трубы промоют. В работах будут использовать каналопромывочную машину.
Тем временем туляки в соцсетях делятся видео с последствиями ливня. Например, на улице Советской образовался «океан» – на другую сторону дороги можно попасть разве что вплавь.
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Напомним, согласно метеопредупреждению ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе до конца суток местами ожидаются грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны.