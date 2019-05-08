После сильного дождя в Туле проверяют работу ливневок

Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству и МКУ «Сервисный центр города Тулы» проводят мониторинг работы ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При обнаружении подтопления воду откачают, дождеприемные решетки прочистят, трубы промоют. В работах будут использовать каналопромывочную машину.

Тем временем туляки в соцсетях делятся видео с последствиями ливня. Например, на улице Советской образовался «океан» – на другую сторону дороги можно попасть разве что вплавь.

Напомним, согласно метеопредупреждению ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе до конца суток местами ожидаются грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны.