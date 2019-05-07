Туляки могут стать суперабонентами и посетить зону MARVEL в парке в Дубае

Абоненты, которые подключатся с тарифами открытой линейки «Мой Tele2» с 29 апреля по 31 мая, получат специальные подарки по мотивам всемирно известных фильмов про супергероев.

После подключения к оператору новые абоненты получат SMS со ссылкой, по которой нужно будет перейти и зарегистрироваться на сайте конкурса. На нем пользователи смогут проходить игры по мотивам кинолент вселенной MARVEL, копить баллы и затем обменивать их на подарки. Призовой фонд составят 40 000 билетов в кино на новый блокбастер «Мстители:Финал» и 5 000 товаров с символикой MARVEL.

Главным призом станет поездка в тематический парк в Дубае и посещение специальной зоны MARVEL — она будет разыграна по специальной формуле.

Директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

- За время сотрудничества с MARVEL мы успели отметить, насколько популярны герои кинолент вселенной среди наших клиентов. На этот раз мы предлагаем новым абонентам с первых дней окунуться в реальность любимой киновселенной и получить уникальные памятные подарки с символикой бренда. Новый этап партнерства с MARVEL станет для нас способом выразить суть отношения компании к каждому абоненту — для нас он суперабонент.

Подробнее об условиях конкурса на сайте Tele2.