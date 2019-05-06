Тульский оружейный завод поздравил ветерана Анатолия Никишина с Днем Победы

Своих на предприятии не забывают и не бросают.

Туляку Анатолию Ивановичу Никишину 94 года, возраст солидный. Но он сам вышел встречать гостей: сегодня представители родного предприятия – Тульского оружейного завода – приехали поздравить ветерана с наступающим Днем Победы.

О том, как отец прошел войну, рассказала дочь Ирина Анатольевна:

Ирина Анатольевна – Моему папе 9 января 1943 года исполнилось 18 лет, его призвали в армию. На курсах отец получил звание сержанта и отправился на фронт. Служил в войсках связи, воевал на стыке Белорусского и Украинского фронтов – их часть всё время перебрасывали. В 1945 году освобождал Варшаву, а потом подразделение перебросили на Дальний Восток: папа участвовал в русско-японской войне 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «За победу над Японией», «За освобождение Варшавы».

После войны Анатолий Иванович продолжил службу в армии — отправился восстанавливать электростанции на Украине. Со своей будущей женой Екатериной он познакомился прямо перед тем, как его отправили на фронт, и она ждала его все эти годы. Вернулся, поженились, вырастили дочь.

В 1950 году Анатолий Никишин пришел работать на Тульский оружейный завод электриком по ремонту печей высокого напряжения и отдал предприятию 44 года.

Своих на заводе не забывают. Каждый год в преддверии Дня Победы сотрудники завода навещают ветеранов и развозят им подарки к самому главному для них празднику.

Помощь и внимание к тем, кто отдал свою молодость оружейному производству, — одна из важных социальных функций предприятия.

Илья Николаевич Курилов, генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод», передал тулякам свои поздравления с великим праздником: