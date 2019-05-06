новости
новости
Регистрация
Тульский оружейный завод поздравил ветерана Анатолия Никишина с Днем Победы

Тульский оружейный завод поздравил ветерана Анатолия Никишина с Днем Победы

Своих на предприятии не забывают и не бросают.

Туляку Анатолию Ивановичу Никишину 94 года, возраст солидный. Но он сам вышел встречать гостей: сегодня представители родного предприятия – Тульского оружейного завода – приехали поздравить ветерана с наступающим Днем Победы.

О том, как отец прошел войну, рассказала дочь Ирина Анатольевна:

Ирина Анатольевна

– Моему папе 9 января 1943 года исполнилось 18 лет, его призвали в армию. На курсах отец получил звание сержанта и отправился на фронт. Служил в войсках связи, воевал на стыке Белорусского и Украинского фронтов – их часть всё время перебрасывали. В 1945 году освобождал Варшаву, а потом подразделение перебросили на Дальний Восток: папа участвовал в русско-японской войне 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За освобождение Варшавы».

После войны Анатолий Иванович продолжил службу в армии — отправился восстанавливать электростанции на Украине. Со своей будущей женой Екатериной он познакомился прямо перед тем, как его отправили на фронт, и она ждала его все эти годы. Вернулся, поженились, вырастили дочь.

В 1950 году Анатолий Никишин пришел работать на Тульский оружейный завод электриком по ремонту печей высокого напряжения и отдал предприятию 44 года.

 

Своих на заводе не забывают. Каждый год в преддверии Дня Победы сотрудники завода навещают ветеранов и развозят им подарки к самому главному для них празднику.

Помощь и внимание к тем, кто отдал свою молодость оружейному производству, — одна из важных социальных функций предприятия.

Илья Николаевич Курилов, генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод», передал тулякам свои поздравления с великим праздником:

Илья Курилов

– 9 Мая — праздник всенародной гордости и всенародной памяти. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. Вместе со всей страной ковали Победу на фронте и в тылу жители Тульской области. Примите слова признательности и благодарности, воины-освободители и труженики тыла, за героизм и самоотверженность. Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла и заботы близких! С Днем Победы!

 

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
ветеран9 маяДень ПобедыТульский оружейный завод
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Металлургов парень попал под колеса Kia Rio
В Туле на ул. Металлургов парень попал под колеса Kia Rio
Разыскиваются родственники погибших бойцов
Разыскиваются родственники погибших бойцов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.