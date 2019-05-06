Тульский оружейный завод поздравил ветерана Анатолия Никишина с Днем Победы
Своих на предприятии не забывают и не бросают.
Туляку Анатолию Ивановичу Никишину 94 года, возраст солидный. Но он сам вышел встречать гостей: сегодня представители родного предприятия – Тульского оружейного завода – приехали поздравить ветерана с наступающим Днем Победы.
О том, как отец прошел войну, рассказала дочь Ирина Анатольевна:
Ирина Анатольевна
– Моему папе 9 января 1943 года исполнилось 18 лет, его призвали в армию. На курсах отец получил звание сержанта и отправился на фронт. Служил в войсках связи, воевал на стыке Белорусского и Украинского фронтов – их часть всё время перебрасывали. В 1945 году освобождал Варшаву, а потом подразделение перебросили на Дальний Восток: папа участвовал в русско-японской войне 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
После войны Анатолий Иванович продолжил службу в армии — отправился восстанавливать электростанции на Украине. Со своей будущей женой Екатериной он познакомился прямо перед тем, как его отправили на фронт, и она ждала его все эти годы. Вернулся, поженились, вырастили дочь.
В 1950 году Анатолий Никишин пришел работать на Тульский оружейный завод электриком по ремонту печей высокого напряжения и отдал предприятию 44 года.
Своих на заводе не забывают. Каждый год в преддверии Дня Победы сотрудники завода навещают ветеранов и развозят им подарки к самому главному для них празднику.
Помощь и внимание к тем, кто отдал свою молодость оружейному производству, — одна из важных социальных функций предприятия.
Илья Николаевич Курилов, генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод», передал тулякам свои поздравления с великим праздником:
Илья Курилов
– 9 Мая — праздник всенародной гордости и всенародной памяти. Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. Вместе со всей страной ковали Победу на фронте и в тылу жители Тульской области. Примите слова признательности и благодарности, воины-освободители и труженики тыла, за героизм и самоотверженность. Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла и заботы близких! С Днем Победы!