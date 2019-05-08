новости
новости
Регистрация
Губернатор Тульской области вручил награду школьнику за спасение женщины из горящего дома
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области вручил награду школьнику за спасение женщины из горящего дома

15-летний Станислав Теплинский – настоящий герой! Не каждый взрослый сможет повторить его подвиг.

8 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил нагрудный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 15-летнему Станиславу Теплинскому за его мужественный поступок.

Станислав — житель села Лужное Дубенского района, куда семья Теплинских переехала несколько лет назад из Луганска. Свой недетский подвиг парень до сих пор помнит в подробностях.

25 апреля 2018 года Станислав с мамой Оксаной были дома. Внезапно подросток увидел, что соседний дом, в котором живет старенькая бабушка, горит. Ни секунды не раздумывая парень побежал на помощь 80-летней соседке.


Фото с места происшествия. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

- Дверь в доме оказалась заперта. Я нашел во дворе шифер, выбил окно, залез вовнутрь, увидел бабушку и вывел ее через дверь. К тому времени в доме уже сгорела почти вся крыша, — вспоминает Станислав.

Парень признается, что в тот момент он совершенно не думал об опасности:

- Я думал, как бы спасти соседку! — говорит Стас.

Мама героя — Оксана — испугалась за сына, когда увидела, как он ринулся в горящий дом.

Оксана Теплинская

- Я очень горда за сына! Конечно, я учила его хорошим поступкам. Рада, что мои слова не прошли даром.

Алексей Дюмин после награждения пообщался со Станиславом и поблагодарил его за мужество.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:35 +8
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминСтанислав Теплинский
Место
Тула
Прочее
спас женщину из горящего дома

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После сильного дождя в Туле проверяют работу ливневок
После сильного дождя в Туле проверяют работу ливневок
Что такое склеральные линзы?
Что такое склеральные линзы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.