Губернатор Тульской области вручил награду школьнику за спасение женщины из горящего дома

Фото Алексея Пирязева.

15-летний Станислав Теплинский – настоящий герой! Не каждый взрослый сможет повторить его подвиг.

8 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил нагрудный знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 15-летнему Станиславу Теплинскому за его мужественный поступок.

Станислав — житель села Лужное Дубенского района, куда семья Теплинских переехала несколько лет назад из Луганска. Свой недетский подвиг парень до сих пор помнит в подробностях.

25 апреля 2018 года Станислав с мамой Оксаной были дома. Внезапно подросток увидел, что соседний дом, в котором живет старенькая бабушка, горит. Ни секунды не раздумывая парень побежал на помощь 80-летней соседке.



Фото с места происшествия. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

- Дверь в доме оказалась заперта. Я нашел во дворе шифер, выбил окно, залез вовнутрь, увидел бабушку и вывел ее через дверь. К тому времени в доме уже сгорела почти вся крыша, — вспоминает Станислав.

Парень признается, что в тот момент он совершенно не думал об опасности:

- Я думал, как бы спасти соседку! — говорит Стас.

Мама героя — Оксана — испугалась за сына, когда увидела, как он ринулся в горящий дом.

Оксана Теплинская - Я очень горда за сына! Конечно, я учила его хорошим поступкам. Рада, что мои слова не прошли даром.

Алексей Дюмин после награждения пообщался со Станиславом и поблагодарил его за мужество.