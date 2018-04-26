В Тульской области сгорел дом

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

По счастливой случайности никто не пострадал.

25 апреля в 18.39 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Ивановской с. Лужное Дубенского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

С огнем удалось справиться в 18.52.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.