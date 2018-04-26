Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области сгорел дом
По счастливой случайности никто не пострадал.
25 апреля в 18.39 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Ивановской с. Лужное Дубенского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
С огнем удалось справиться в 18.52.
В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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