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В Тульской области сгорел дом
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области сгорел дом

По счастливой случайности никто не пострадал.

25 апреля в 18.39 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Ивановской с. Лужное Дубенского района. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
С огнем удалось справиться в 18.52.

В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:49 +1
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