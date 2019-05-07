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Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»

Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»

Чиновники приняли участие во сегодняшнем диктанте, посвященном событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы.

Акция проходила на пяти тульских площадках.

Глава города Тулы Юрий Цкипури, заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутат Владимир Тимаков и сотрудники аппарата Тульской городской Думы посетили площадку в молодежном центре «Родина».

Среди почетных гостей мероприятия был ветеран Великой Отечественной войны Иван Елисеев, труженики тыла, ветераны труда, воины интернационалисты.

К собравшимся обратился мэр Тулы Юрий Цкипури.

Юрий Цкипури

- Каждый народ любит и ценит свою историю, а мы ценим историю нашего государства. Много было событий, которыми мы гордимся, но Великая Отечественная война занимает особое место. Наш народ, народ-победитель, освободил не только страну, но и весь мир. Мы и все, кто придет вслед за нами, должны помнить о подвиге героев, чтить их память, — подчеркнул Юрий Иванович. — Тема победы, ее значение для нашей страны и за рубежом достаточно велики. Цель сегодняшней акции — привлечь интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне. Надеюсь, что, отвечая на вопросы и обнаружив пробелы в знаниях истории, многие из вас перечитают книги, документы и освежат в памяти события тех лет. Но гораздо важнее, чтобы мы еще раз прочувствовали дух величия и дух трагизма того времени. Символично, что итоги будут подведены в другой знаковый для страны праздник — в День России.

Ветеран войны Иван Елисеев рассказал о своем боевом пути. Он был призван в армию в 1942 году, воевал на Орловско-Курском направлении, освобождал станцию Поныри в Курской области. Иван Иванович прочел произведение Евгения Долматовского, посвященное этим событиям. Ветеран поздравил с наступающим праздником Победы, выразил уверенность, что молодежь будет продолжать традиции дедов, прадедов и беречь Россию.

Затем все посетители приступили к выполнению заданий диктанта. Участникам акции нужно было выполнить тест, состоящий из 20 вопросов и выбрать правильный вариант ответа из четырех.

Акция «Диктант Победы» прошла во всех субъектах Российской Федерации и 23 государствах ближнего и дальнего зарубежья при поддержке Российского исторического общества и партии «Единая Россия». У проекта есть официальный сайт — диктантпобеды.рф. Результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы на сайте 12 июня.

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