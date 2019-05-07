новости
новости
Регистрация
В Тульской области более 10 лет в сарае пролежал скелет
Фото: remontnik.ru

В Тульской области более 10 лет в сарае пролежал скелет

Страшную находку обнаружили во время разборки постройки.

Как стало известно Myslo, утром 6 мая во время разбора сарая в деревне Иноземка Ефремовского района нашли скелет мужчины. При первоначальном осмотре эксперты пришли к выводу, что человек умер около 10−15 лет назад.
 

В настоящее время по факту находки проводится доследственная проверка. В пресс-службе СУ СК России по Тульской области уточнили, что в ходе осмотра места происшествия рядом с останками обнаружены фрагменты одежды.

Все предметы, имеющие доказательственное значение, были изъяты и упакованы следователем. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью выявления ДНК потерпевшего, а также следов биологического происхождения и следов возможного преступного посягательства на предметах одежды. Выделенное ДНК будет использовано для идентификации личности потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:46 0
Другие статьи по темам
Событие
скелетостанки человекапроисшествия
Место
Тульская областьЕфремовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин рассказал, готов ли «Арсенал» к Лиге Европы
Алексей Дюмин рассказал, готов ли «Арсенал» к Лиге Европы
Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»
Юрий Цкипури и депутаты написали «Диктант Победы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.