В Тульской области более 10 лет в сарае пролежал скелет

Фото: remontnik.ru

Как стало известно Myslo, утром 6 мая во время разбора сарая в деревне Иноземка Ефремовского района нашли скелет мужчины. При первоначальном осмотре эксперты пришли к выводу, что человек умер около 10−15 лет назад.

В настоящее время по факту находки проводится доследственная проверка. В пресс-службе СУ СК России по Тульской области уточнили, что в ходе осмотра места происшествия рядом с останками обнаружены фрагменты одежды.

Все предметы, имеющие доказательственное значение, были изъяты и упакованы следователем. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с целью выявления ДНК потерпевшего, а также следов биологического происхождения и следов возможного преступного посягательства на предметах одежды. Выделенное ДНК будет использовано для идентификации личности потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.