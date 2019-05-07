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Погода в Туле 8 мая: до +27 градусов и дождь с грозой

Погода в Туле 8 мая: до +27 градусов и дождь с грозой

Синоптики обещают порывистый ветер и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность, местами с прояснениями.

Ожидается небольшой кратковременный дождь, (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 8 мм), местами гроза. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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