Не могу платить кредит: на что туляки жалуются в Банк России

За первый квартал 2019 года жители Тульской области обратились в Банк России 648 раз. Самые распространенные вопросы – трудности с погашением кредитов. Порядка 50% всех обращений связаны с банками: качество обслуживания, потеря банковского перевода, работа банкоматов, высокая комиссия при снятии наличных, навязывание услуг сотрудниками банков, блокировка карт и прочее.

100 жителей Тульской области пожаловались на деятельность микрофинансовых организаций – граждан беспокоили некорректные действия по возврату задолженности, чрезмерно высокие проценты, мошенничество. Страховые компании вызвали недовольство у 88 туляков: неверное применение КБМ, длительные сроки ремонта, отсутствие полисов ОСАГО, размер страхового возмещения. На невозможность получить свою кредитную историю или внести в нее изменения поступило 36 жалоб.

«Если вы увидели, что какая-то информация в кредитном досье не соответствует действительности – например, указаны просроченные платежи по давно погашенному кредиту, эту ошибку можно исправить, – комментирует руководитель тульского отделения Банка России Дмитрий Новиков. – Для этого следует обратиться в бюро кредитных историй и заполнить заявление, приложив документы: справку о погашении задолженности из банка и квитанцию об оплате кредита».