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На строительство второй очереди Восточного обвода выделили 150 млн рублей
Фото из архива Myslo.

На строительство второй очереди Восточного обвода выделили 150 млн рублей

Общая стоимость проекта составляет 814 млн рублей.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение ранее данных им поручений.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил о строительстве второй очереди Восточного обвода.

По его словам, в 2019 году Тульской области из средств федерального бюджета на строительство обвода выделено 150 млн рублей.

Общая стоимость проекта составляет 814 млн рублей. 

Алексей Дюмин отметил, что вопрос не решался долгое время, и теперь важно строго соблюдать установленные сроки реализации проекта. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:28 +7
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