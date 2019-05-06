В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов

Фото и видео Сергея Старикова

По словам местных жителей, вода хлещет из трубы уже больше трех недель.

В редакцию Myslo обратился житель деревни Ионино Ленинского района. По его словам, в населенном пункте прогнившая труба пустила уже девять фонтанов в различных местах.

«Вокруг гигантские лужи по колено, Водоканал мер не принимает. Обращались во все инстанции. Течет больше 3 недель», — написал автор обращения.

Труба действительно течет — в этом корреспондент Myslo убедился лично. Правда, часть дырок уже заделали деревянными колышками и фонтанов осталось «всего» пять. По мнению рабочих, которые находились на месте коммунальной аварии в момент приезда корреспондента, труба просто прогнила в силу «почтенного» возраста.

«Сотрудники АО «Тулагорводоканал» работают на месте. О сроках устранения коммунальной аварии будет сообщено дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.