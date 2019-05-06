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В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов
Фото и видео Сергея Старикова

В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов

По словам местных жителей, вода хлещет из трубы уже больше трех недель.

В редакцию Myslo обратился житель деревни Ионино Ленинского района. По его словам, в населенном пункте прогнившая труба пустила уже девять фонтанов в различных местах.
 
«Вокруг гигантские лужи по колено, Водоканал мер не принимает. Обращались во все инстанции. Течет больше 3 недель», — написал автор обращения.
 

 

Труба действительно течет — в этом корреспондент Myslo убедился лично. Правда, часть дырок уже заделали деревянными колышками и фонтанов осталось «всего» пять. По мнению рабочих, которые находились на месте коммунальной аварии в момент приезда корреспондента, труба просто прогнила в силу «почтенного» возраста.

«Сотрудники АО «Тулагорводоканал» работают на месте. О сроках устранения коммунальной аварии будет сообщено дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
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В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 1
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 2
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 3
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 4
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 5
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 6
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 7
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 8
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 9
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 10
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 11
В деревне под Тулой из водопроводной трубы забили девять фонтанов, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:15 +6
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Место
Тульская областьпоселок Ленинский

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