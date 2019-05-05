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В трех районах Тульской области объявлен высокий уровень пожароопасности

В трех районах Тульской области объявлен высокий уровень пожароопасности

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к ответственности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 мая на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности - 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

- на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

- на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;

- на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Уважаемые жители, соблюдайте простые правила пожарной безопасности, тем самым Вы сохраните своё имущество, жизнь и здоровье.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

 
 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:00 +2
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