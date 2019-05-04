Что ждёт туляков в фан-зоне «Арсенала» перед матчем с «Локомотивом»

Все желающие смогут взять автограф у защитника канониров Мохаммеда Кадири и сыграть в киберфутбол.

До очередного домашнего матча «Арсенала» остаются считанные часы – в 19.00 туляки примут на своём после столичный «Локомотив». За два часа до начала игры у входа на Центральный стадион откроется фан-зона «Арсенала».

Для туляков и гостей города будет работать магазин фанатской атрибутики, где состоится автограф-сессия с защитником тульского клуба Мохаммедом Кадири. Также на площадке откроется «островок киберфутбола», где любой желающий сможет сразиться с профессиональным киберспортсменом.

Предусмотрены и подвижные развлечения – товарищеский матч с футболистами «Арсенала», мастер-класс по забиванию голов, а также площадка для аквагрима. Соответствующую атмосферу обеспечит группа Stressor, которая в 17.20 сыграет для туляков свои лучшие хиты.

Напомним, встреча «Арсенала» и «Локомотива» в рамках 27-го тура Чемпионата России состоится 4 мая в 19.00. Текстовую трансляцию читайте позже на Myslo.