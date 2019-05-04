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Ночью в Алексине полицейские искали восьмилетнюю девочку

Ночью в Алексине полицейские искали восьмилетнюю девочку

Школьница находилась в гостях у родственников, с ней всё в порядке.

Минувшей ночью в Алексине полицейские разыскивали восьмилетнюю девочку. Сообщение о пропаже ребёнка поступило в отдел от матери. Как уточняет пресс-служба УМВД России по Тульской области, днём женщина, уходя из дома, оставила дочь с бабушкой, а вернувшись поздно ночью обнаружила, что девочки нет.

Незамедлительно на розыск пропавшей был ориентирован весь личный состав межмуниципального отдела МВД России «Алексинский». Полицейские проверяли чердаки и подвалы, магазины, скверы и дворы домов.

Также сотрудники полиции связывались с родственниками и знакомыми пропавшей. Как выяснилось, девочка всё это время находилась в гостях у родственников. Предположительно, бабушка, с которой мать оставила ребёнка, была нетрезва. Поэтому девочка сама позвонила родственнице и попросила забрать её. Уходя из дома, она сказала бабушке, где её искать. Но, вероятно, та не поняла или забыла об этом.

В отношении несовершеннолетней не совершалось никаких противоправных действий, её здоровью ничто не угрожает. В отношении родственниц школьницы составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:25 +4
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