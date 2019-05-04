В Ленинском дети нашли 14 снарядов от зенитной пушки

Фото и видео Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 4 мая на окраине поселка Ленинский местный семилетний житель и его шестилетний приятель нашли несколько боеприпасов и решили принести их домой.

По пути малыши разделили находку на две части – несколько боеприпасов оставили в овраге, а остальные принесли к дому. Один из детей показал снаряд маме, заявив, что нашёл боеприпас времен Великой Отечественной войны, хочет сдать его в музей и получить взамен какую-нибудь награду. Женщина сразу же вызвала на место сотрудников экстренных служб.

На место вызова прибыли представители МЧС, городской службы спасения, полиции, а также сапёры. По имеющейся информации, находка не представляет опасности для окружающих. Судя по маркировке, это учебные снаряды от зенитной пушки. В общей сложности, дети нашли 14 таких предметов.