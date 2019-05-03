новости
новости
Регистрация
В Туле высадили канны, бегонии и петунии
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле высадили канны, бегонии и петунии

Цветы появились сразу в нескольких районах города.

Сегодня, 3 мая, в сквере возле Тульского академического театра драмы высадили канны, бегонии и петунии. В районе дома № 55 по пр. Ленина высадили бархатцы двух видов.

Кроме того, в районе станции Северная также сегодня посадили разноцветные петунии  и бархатцы, а возле памятника «Пролетарцам-героям – слава!» на пересечении улиц Кирова и Ложевой - колиусы, петунии и бархатцы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:33 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске мужчина от обиды заявил на знакомого в полицию
В Новомосковске мужчина от обиды заявил на знакомого в полицию
Тулячка стала жертвой мошенничества с банковскими картами
Тулячка стала жертвой мошенничества с банковскими картами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.