В Туле высадили канны, бегонии и петунии

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 3 мая, в сквере возле Тульского академического театра драмы высадили канны, бегонии и петунии. В районе дома № 55 по пр. Ленина высадили бархатцы двух видов.

Кроме того, в районе станции Северная также сегодня посадили разноцветные петунии и бархатцы, а возле памятника «Пролетарцам-героям – слава!» на пересечении улиц Кирова и Ложевой - колиусы, петунии и бархатцы.