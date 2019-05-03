Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле высадили канны, бегонии и петунии
Цветы появились сразу в нескольких районах города.
Сегодня, 3 мая, в сквере возле Тульского академического театра драмы высадили канны, бегонии и петунии. В районе дома № 55 по пр. Ленина высадили бархатцы двух видов.
Кроме того, в районе станции Северная также сегодня посадили разноцветные петунии и бархатцы, а возле памятника «Пролетарцам-героям – слава!» на пересечении улиц Кирова и Ложевой - колиусы, петунии и бархатцы.
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