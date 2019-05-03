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В Новомосковске мужчина от обиды заявил на знакомого в полицию

В Новомосковске мужчина от обиды заявил на знакомого в полицию

Мнимый потерпевший теперь ответит за ложный донос.

В отдел МВД обратился местный житель, сообщивший об открытом хищении у него мобильного телефона, а также избиении.

При этом мужчина рассказал о личности злоумышленника. Согласно требованиям законодательства, заявителя предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, и зарегистрировали его заявление в установленном порядке. При дальнейшей проверке изложенные мужчиной события не находили подтверждения. Позже и сам 40-летний житель Новомосковска признался, что противоправных действий в отношении него не совершалось, а он сообщил о преступлении, заведомо зная о ложности обращения.

По предварительным данным, мнимый потерпевший решил обратиться в полицию, рассказав о совершении преступления и указав личность злоумышленника, из-за личной ссоры с ним. Таким образом, предположительно, противоправные действия в виде ложного доноса о преступлении совершил сам заявитель. В отделе МВД России по г. Новомосковску выясняют все детали произошедшего.

 

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