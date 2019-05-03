Тулячка стала жертвой мошенничества с банковскими картами

2 мая жертвой мошенничества стала 55-летняя жительница Тулы. Ей поступил телефонный звонок с информацией о регламентных работах по предотвращению несанкционированного списания денежных средств с банковской карты. Под этим предлогом собеседник убедил женщину назвать реквизиты карты. Позднее тулячка обнаружила, что с её счёта списано 14 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Сейчас полицейскими проводятся мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.

Подробно о том, как защитить себя от мошенников, читайте в материале Myslo.