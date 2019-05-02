Куда тулякам звонить в случае коммунальных аварий на майских праздниках?

Администрация Тулы опубликовала телефоны дежурных по территориальным округам города, аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, куда жители могут обратиться по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, ремонта в период выходных и праздничных дней.

Дежурные телефоны главных управлений по территориальным округам:

Центральный территориальный округ — 31−28−47,

Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,

Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,

Зареченский территориальный округ — 47−32−94,

Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).

Туляки также могут круглосуточно обратиться в ЕДДС города по телефонам 47−20−37, 47−20−34, 1391.

По всем вопросам, связанным с работой УК, необходимо обращаться по телефонам их аварийно-диспетчерских служб: