новости
новости
Регистрация
Куда тулякам звонить в случае коммунальных аварий на майских праздниках?

Куда тулякам звонить в случае коммунальных аварий на майских праздниках?

Опубликованы телефоны аварийно-диспетчерских служб.

Администрация Тулы опубликовала телефоны дежурных по территориальным округам города, аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, куда жители могут обратиться по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, ремонта в период выходных и праздничных дней.

Дежурные телефоны главных управлений по территориальным округам:

  • Центральный территориальный округ — 31−28−47,
  • Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,
  • Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,
  • Зареченский территориальный округ — 47−32−94,
  • Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).

Туляки также могут круглосуточно обратиться в ЕДДС города по телефонам 47−20−37, 47−20−34, 1391.

По всем вопросам, связанным с работой УК, необходимо обращаться по телефонам их аварийно-диспетчерских служб:

  • ООО «УК № 1» — 56−54−54
  • ООО «УК 21 Век» — 52−40−13
  • ООО «УК-Альянс» — 56−54−54
  • ООО «Апрель-Менеджмент» — 73−01−08
  • ООО УК «Аврора» — 56−54−54
  • ООО УК «Арсенал» — 56−54−54
  • ООО «АСТЕК» - 56−54−54
  • ООО УК «АСС-Техник» — 8−902−842−66−43
  • ООО «УК „Ваш Дом“ - 79−23−03
  • ООО „Велиград“ — 56−54−54
  • ООО „Вега“ — 36−26−70
  • ООО УК „Вертикаль“ — 56−54−54
  • ООО „Внешстрой-Коммунсервис“ — 8−915−787−57−74
  • ООО „УК ВОСХОД“ — 56−54−54
  • ООО УК „Горизонт“ — 56−54−54
  • ООО „ЖКХ-Гарант“ — 8−910−588−91−93
  • ООО „Движение“ — 8−953−963−49−94
  • ООО „УК Домовой“ — 56−54−54
  • ООО УК Домсервис» — 52−00−07
  • ООО УК «Домофон» — 79−04−51
  • ООО УК «Единая Тула» — 56−54−54
  • ООО «ЖУК» — 56−54−54
  • ООО «Жилсервис» — 8−953−960−76−73
  • ООО «Жилцентр» - 25−00−25
  • ООО «Жилкомцентр» — 25−00−25
  • ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула — 56−54−54
  • ООО «Жилищно-строительная компания» — 56−54−54
  • ООО «УК Жилкомхоз» — 8−920−760−00−71
  • ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» — 71−71−63
  • ООО УК «ЗеленГрадъ» — 73−01−08
  • ООО УК «Инверсия +" - 8−953−963−49−94
  • ООО «Индустрия Сервиса» — 8−963−934−01−03
  • ООО «Инженер Про Центр» — 72−53−27
  • ООО «Квартал» — 56−54−54
  • ООО «Косогорец» — 56−54−54
  • ООО «Кировский» - 56−54−54
  • ООО «УК Комфорт» — 52−00−07
  • ООО «Комфортсервис» — 56−54−54
  • ООО УК «Левобережный» — 71−46−30
  • ООО УК «Любимое Заречье» — 56−54−54
  • ООО «УК Лидер» — 56−54−54
  • ООО УК «Лучший дом» — 8−967−431−68−50
  • ООО «УК Левша» — 56−54−54
  • ООО «УК Мясново» — 71−66−42
  • ООО «УК Мастер-Сервис» — 56−54−54
  • ООО УК «Наш Дом» — 8−967−431−68−50
  • ООО «Новая УК» — 8−930−790−27−27
  • ООО УК «Новострой» — 8−902−696−22−20
  • ООО «НОВОСТРОЙ-71» — 56−54−54
  • ООО «Новый город» — 56−54−54
  • ООО «УО"НКП» — 8−950−916−88−10
  • ООО УК «Новый квартал» — 56−54−54
  • ООО «УК «Новые черемушки» — 56−54−54
  • ООО УК «ОМД» — 56−54−54
  • ООО УК «Орион» - 56−54−54
  • ООО «Оружейная столица» — 52−00−07
  • ООО «Оружейная слобода» — 56−54−54
  • ООО «УК"Платоновский лес» — 56−54−54
  • ООО «Плехановская УК» — 75−20−68
  • ООО УК «ПроСпект» — 56−54−54
  • ООО «Развитие Сервис» — 56−54−54
  • ООО «РСК-71» — 56−54−54
  • ООО «УК Ремстройстройсервис» — 56−54−54
  • ОАО фирма «РЭМС» — 40−22−22
  • ООО «УК «Родной Дом» — 8−920−272−80−08
  • ООО «Согласие» — 56−54−54
  • ООО «Славянка» — 56−54−54
  • ООО"УК Северная Мыза» — 8−950−900−90−67
  • ООО «СтройМАКС» — 52−00−07
  • ООО УК «Стройуслугасервис» — 56−54−54
  • ООО «СпецСтрой» — 71−46−30
  • ООО «ТРИС» — 56−54−54
  • ООО «Тауэр» — 56−54−54
  • ООО «УК «Тулица» — 56−54−54
  • ООО «Тулжилхоз» — 58−02−80
  • ООО УК «ТОКТО» — 56−54−54
  • ООО «ЖЭК-Тульский дом» — 8−962−274−85−85
  • ООО УК «Тульское УЖКХ» — 56−54−54
  • ООО «ТГУК» — 71−78−80
  • ООО «У. К. Тульский двор» — 56−54−54
  • ООО «Туларегионстрой» — 56−54−54
  • ООО «УКС г. Тулы» — 8−962−274−85−85
  • ООО «Уют Дом» — 52−00−07
  • ООО «Уютный Дом» — 56−54−54
  • ООО УК «Управ-Сити» — 56−54−54
  • ООО «Фаворит» - 56−54−54
  • ООО «УК «Центральная» — 71−68−50
  • ООО УК «Чистый город» — 8−910−588−91−93
  • ООО «Эталон» — 56−54−54
  • ООО «Этажи» — 56−54−54
  • ООО «УК «Южная» — 56−54−54.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аварийно-диспетчерские службы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница Киреевска похитила из магазина кофе и шампунь
Жительница Киреевска похитила из магазина кофе и шампунь
На Косой Горе пожарные спасли двух человек из горящего дома
На Косой Горе пожарные спасли двух человек из горящего дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.