Куда тулякам звонить в случае коммунальных аварий на майских праздниках?
Опубликованы телефоны аварийно-диспетчерских служб.
Администрация Тулы опубликовала телефоны дежурных по территориальным округам города, аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, куда жители могут обратиться по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, ремонта в период выходных и праздничных дней.
Дежурные телефоны главных управлений по территориальным округам:
- Центральный территориальный округ — 31−28−47,
- Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,
- Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,
- Зареченский территориальный округ — 47−32−94,
- Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).
Туляки также могут круглосуточно обратиться в ЕДДС города по телефонам 47−20−37, 47−20−34, 1391.
По всем вопросам, связанным с работой УК, необходимо обращаться по телефонам их аварийно-диспетчерских служб:
- ООО «УК № 1» — 56−54−54
- ООО «УК 21 Век» — 52−40−13
- ООО «УК-Альянс» — 56−54−54
- ООО «Апрель-Менеджмент» — 73−01−08
- ООО УК «Аврора» — 56−54−54
- ООО УК «Арсенал» — 56−54−54
- ООО «АСТЕК» - 56−54−54
- ООО УК «АСС-Техник» — 8−902−842−66−43
- ООО «УК „Ваш Дом“ - 79−23−03
- ООО „Велиград“ — 56−54−54
- ООО „Вега“ — 36−26−70
- ООО УК „Вертикаль“ — 56−54−54
- ООО „Внешстрой-Коммунсервис“ — 8−915−787−57−74
- ООО „УК ВОСХОД“ — 56−54−54
- ООО УК „Горизонт“ — 56−54−54
- ООО „ЖКХ-Гарант“ — 8−910−588−91−93
- ООО „Движение“ — 8−953−963−49−94
- ООО „УК Домовой“ — 56−54−54
- ООО УК Домсервис» — 52−00−07
- ООО УК «Домофон» — 79−04−51
- ООО УК «Единая Тула» — 56−54−54
- ООО «ЖУК» — 56−54−54
- ООО «Жилсервис» — 8−953−960−76−73
- ООО «Жилцентр» - 25−00−25
- ООО «Жилкомцентр» — 25−00−25
- ООО УК «Жилхоз» Советского р-на г. Тула — 56−54−54
- ООО «Жилищно-строительная компания» — 56−54−54
- ООО «УК Жилкомхоз» — 8−920−760−00−71
- ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» — 71−71−63
- ООО УК «ЗеленГрадъ» — 73−01−08
- ООО УК «Инверсия +" - 8−953−963−49−94
- ООО «Индустрия Сервиса» — 8−963−934−01−03
- ООО «Инженер Про Центр» — 72−53−27
- ООО «Квартал» — 56−54−54
- ООО «Косогорец» — 56−54−54
- ООО «Кировский» - 56−54−54
- ООО «УК Комфорт» — 52−00−07
- ООО «Комфортсервис» — 56−54−54
- ООО УК «Левобережный» — 71−46−30
- ООО УК «Любимое Заречье» — 56−54−54
- ООО «УК Лидер» — 56−54−54
- ООО УК «Лучший дом» — 8−967−431−68−50
- ООО «УК Левша» — 56−54−54
- ООО «УК Мясново» — 71−66−42
- ООО «УК Мастер-Сервис» — 56−54−54
- ООО УК «Наш Дом» — 8−967−431−68−50
- ООО «Новая УК» — 8−930−790−27−27
- ООО УК «Новострой» — 8−902−696−22−20
- ООО «НОВОСТРОЙ-71» — 56−54−54
- ООО «Новый город» — 56−54−54
- ООО «УО"НКП» — 8−950−916−88−10
- ООО УК «Новый квартал» — 56−54−54
- ООО «УК «Новые черемушки» — 56−54−54
- ООО УК «ОМД» — 56−54−54
- ООО УК «Орион» - 56−54−54
- ООО «Оружейная столица» — 52−00−07
- ООО «Оружейная слобода» — 56−54−54
- ООО «УК"Платоновский лес» — 56−54−54
- ООО «Плехановская УК» — 75−20−68
- ООО УК «ПроСпект» — 56−54−54
- ООО «Развитие Сервис» — 56−54−54
- ООО «РСК-71» — 56−54−54
- ООО «УК Ремстройстройсервис» — 56−54−54
- ОАО фирма «РЭМС» — 40−22−22
- ООО «УК «Родной Дом» — 8−920−272−80−08
- ООО «Согласие» — 56−54−54
- ООО «Славянка» — 56−54−54
- ООО"УК Северная Мыза» — 8−950−900−90−67
- ООО «СтройМАКС» — 52−00−07
- ООО УК «Стройуслугасервис» — 56−54−54
- ООО «СпецСтрой» — 71−46−30
- ООО «ТРИС» — 56−54−54
- ООО «Тауэр» — 56−54−54
- ООО «УК «Тулица» — 56−54−54
- ООО «Тулжилхоз» — 58−02−80
- ООО УК «ТОКТО» — 56−54−54
- ООО «ЖЭК-Тульский дом» — 8−962−274−85−85
- ООО УК «Тульское УЖКХ» — 56−54−54
- ООО «ТГУК» — 71−78−80
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ООО «
У. К. Тульскийдвор» — 56−54−54
- ООО «Туларегионстрой» — 56−54−54
- ООО «УКС г. Тулы» — 8−962−274−85−85
- ООО «Уют Дом» — 52−00−07
- ООО «Уютный Дом» — 56−54−54
- ООО УК «Управ-Сити» — 56−54−54
- ООО «Фаворит» - 56−54−54
- ООО «УК «Центральная» — 71−68−50
- ООО УК «Чистый город» — 8−910−588−91−93
- ООО «Эталон» — 56−54−54
- ООО «Этажи» — 56−54−54
- ООО «УК «Южная» — 56−54−54.
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