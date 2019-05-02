На Косой Горе пожарные спасли двух человек из горящего дома

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 2 мая, в 3.35 в службу спасения сообщили о пожаре в двухэтажном кирпичном доме, расположенном в пос. Косая Гора на ул. Гагарина. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. В 3.55 открытое горение было ликвидировано.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, по лестничному маршу с применением спасательных устройств пожарные спасли двух человек.

В результате происшествия выгорела комната на 1 этаже размером 5×4 м, прогорело потолочное перекрытие на площади 2 кв.м.

Причина пожара устанавливается.