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Туляки делились эмоциями перед началом закрытого показа блокбастера MARVEL «Мстители: Финал»
Кадр из тизера.

Туляки делились эмоциями перед началом закрытого показа блокбастера MARVEL «Мстители: Финал»

Tele2 устроила закрытый показ нового блокбастера MARVEL для жителей Тульской области.

Победители конкурса, который недавно проводил оператор, посмотрели фильм в кинотеатре «Киносити» 29 апреля в 00:10. По данным сети Tele2 за час до сеанса объем скачанного интернет- трафика на площадке вырос на треть.

На закрытом показе гостей ждали тематическая фотозона, а также бесплатный попкорн и напитки. Перед началом фильма абоненты Tele2 делали снимки на память и делились ожиданиями от премьеры в соцсетях и мессенджерах. Причем чаще всего они делали это в WhatsApp и Instagram. За час до показа объем дата-трафика вырос на 32%. Скачанных гигабайт
хватило бы на отправку в интернет более 30 тысяч фото.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2.

- В соответствии с концепцией «Другие правила» мы проводим для абонентов мероприятия, которые отвечают их стилю жизни. И выход в прокат фильма о команде Мстителей — то самое событие, которое интересно тулякам. В этом мы убедились еще в прошлом году, когда впервые поддержали премьеру MARVEL — фильм «Мстители: Война бесконечности». Наш закрытый показ проходил в двух залах кинотеатра. Приятно, что при помощи высокоскоростного интернета Tele2 все желающие делились впечатлениями в Сети.


Напомним, увидеть блокбастер одним из первых смог любой желающий, а не только абоненты Tele2.

Для получения билетов на закрытый показ нужно было пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL.

Поклонников супергероев, показавших лучшие результаты, оператор пригласил на первый сеанс фильма.

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КиноситиТула

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