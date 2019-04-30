После матча в Туле «Спартак» оштрафован за пиротехнику, мат и вырванные кресла на стадионе

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с тульским «Арсеналом». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

- За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 125 тысяч. За неправомерные действия зрителей, что сидели на ограждении — штраф 75 тысяч рублей. За причинение зрителями имущественного вреда объекту спорта — на 50 тысяч рублей , — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца « Р-Спорт » .

Напомним, что «Арсенал» победил «Спартак» со счетом 3:0 . По ходу матча московские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболиста Дениса Глушакова, а также выражали недовольство игрой команды в нецензурной форме.

Фото Александра Веселова.

А после матча выяснилось, что фанаты сломали десятки кресел в гостевом секторе.