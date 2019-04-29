На ул. Оборонной в Туле «Киа» протаранила «Инфинити»

Фото Сергея Старикова.

Сегодня, 29 апреля, примерно в 9.20 в районе пересечения улиц Оборонной и Петра Алексеева произошло ДТП с участием автомобилей KIA Sportage и Infiniti Q5.

По предварительным данным, а также со слов девушки-водителя «Инфинити», она ехала по ул. Оборонной, и неожиданно выскочивший с ул. Петра Алексеева «Киа» протаранил бок автомобиля со стороны пассажирского сиденья.

По имеющейся на данный момент информации, в аварии пострадала пассажирка «Инфинити». Пенсионерку госпитализировали с ушибами, а также с подозрениями на переломы носа и ключицы.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.