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На ул. Оборонной в Туле «Киа» протаранила «Инфинити»
Фото Сергея Старикова.

На ул. Оборонной в Туле «Киа» протаранила «Инфинити»

По предварительным данным, в аварии пострадала пенсионерка.

Сегодня, 29 апреля, примерно в 9.20 в районе пересечения улиц Оборонной и Петра Алексеева произошло ДТП с участием автомобилей KIA Sportage и Infiniti Q5.

По предварительным данным, а также со слов девушки-водителя «Инфинити», она ехала по ул. Оборонной, и неожиданно выскочивший с ул. Петра Алексеева «Киа» протаранил бок автомобиля со стороны пассажирского сиденья.

По имеющейся на данный момент информации, в аварии пострадала пассажирка «Инфинити». Пенсионерку госпитализировали с ушибами, а также с подозрениями на переломы носа и ключицы.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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"Киа" протаранила "Инфинити", Фото: 1
"Киа" протаранила "Инфинити", Фото: 2
"Киа" протаранила "Инфинити", Фото: 3
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:01 +2
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