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В Тульской области из массового захоронения подняли останки 136 солдат
Фото Михаила Булдакова.

В Тульской области из массового захоронения подняли останки 136 солдат

Работы поисковиков продолжаются.

В Арсеньевском районе продолжатся работы по эксгумации останков бойцов Красной армии из ранее обнаруженного санитарного захоронения воинов 5-й стрелковой дивизии.

Как рассказал командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков, к настоящему моменту подняты на поверхность останки 136 бойцов и командиров РККА. Обнаружены личные вещи, предметы амуниции и фрагменты обмундирования, в т. ч. валенки, ремни, погон рядового бойца РККА.

На месте работают поисковики ТРПОО «ПО «Штурм», морского поискового отряда «Честь имею», а также поисковый отряд «Зеленоград. 41-й километр».

 

Отметим, что эксгумационные работы в лесу Арсеньевского района стартовали 15 апреля. В двух обнаруженных блиндажах, по предварительным подсчетам, могут находиться от 200 до 400 бойцов Рабоче-Крестьянской Красной армии.

Поисковики подняли на поверхность множество боеприпасов, фрагментов обмундирования и предметов военного обихода. Все находки, не имеющие свободного гражданского оборота, переданы сотрудникам полиции.

Одновременно с полевыми работами поисковики проводят архивные исследования, чтобы проследить боевой путь войскового соединения и, по возможности, установить личности погибших.

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Массовое захоронение в Арсеньевском районе, Фото: 1
Массовое захоронение в Арсеньевском районе, Фото: 2
Массовое захоронение в Арсеньевском районе, Фото: 3
Массовое захоронение в Арсеньевском районе, Фото: 4
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:42 +4
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