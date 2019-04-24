В Тульской области из массового захоронения подняли останки 136 солдат

Фото Михаила Булдакова.

В Арсеньевском районе продолжатся работы по эксгумации останков бойцов Красной армии из ранее обнаруженного санитарного захоронения воинов 5-й стрелковой дивизии.

Как рассказал командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков, к настоящему моменту подняты на поверхность останки 136 бойцов и командиров РККА. Обнаружены личные вещи, предметы амуниции и фрагменты обмундирования, в т. ч. валенки, ремни, погон рядового бойца РККА.

На месте работают поисковики ТРПОО «ПО «Штурм», морского поискового отряда «Честь имею», а также поисковый отряд «Зеленоград. 41-й километр».

Отметим, что эксгумационные работы в лесу Арсеньевского района стартовали 15 апреля. В двух обнаруженных блиндажах, по предварительным подсчетам, могут находиться от 200 до 400 бойцов Рабоче-Крестьянской Красной армии.

Поисковики подняли на поверхность множество боеприпасов, фрагментов обмундирования и предметов военного обихода. Все находки, не имеющие свободного гражданского оборота, переданы сотрудникам полиции.

Одновременно с полевыми работами поисковики проводят архивные исследования, чтобы проследить боевой путь войскового соединения и, по возможности, установить личности погибших.