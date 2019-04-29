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В Туле автоледи на «десятке» влетела в зад машине судебных приставов
Фото Сергея Старикова.

В Туле автоледи на «десятке» влетела в зад машине судебных приставов

ДТП произошло на ул. Станиславского.

Как сообщает корреспондент Myslо с места событий, 29 апреля утром на ул. Станиславского произошла автоавария с участием автомобилей ВАЗ-2110, за рулем которого находилась девушка, и УАЗа Федеральной службы судебных приставов.

По словам участников аварии, УАЗ остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент водитель «десятки» отвлеклась на стоявшую у обочины сломанную машину. Тормозить было уже поздно. В результате ВАЗ врезался в заднюю часть автомобиля судебных приставов.

УАЗ получил минимальные повреждения, а вот «десятка» вряд ли сомжет покинуть место ДТП своим ходом.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 1
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 2
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 3
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 4
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 5
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 6
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 7
ДТП с судебными приставами 29.04.19, Фото: 8
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