В Туле автоледи на «десятке» влетела в зад машине судебных приставов

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslо с места событий, 29 апреля утром на ул. Станиславского произошла автоавария с участием автомобилей ВАЗ-2110, за рулем которого находилась девушка, и УАЗа Федеральной службы судебных приставов.

По словам участников аварии, УАЗ остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент водитель «десятки» отвлеклась на стоявшую у обочины сломанную машину. Тормозить было уже поздно. В результате ВАЗ врезался в заднюю часть автомобиля судебных приставов.

УАЗ получил минимальные повреждения, а вот «десятка» вряд ли сомжет покинуть место ДТП своим ходом.

К счастью, обошлось без пострадавших.