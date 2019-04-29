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В Центральном парке Тулы открылся пункт проката лодок и катамаранов
Фото пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

В Центральном парке Тулы открылся пункт проката лодок и катамаранов

За безопасностью посетителей следят матросы-спасатели.

В Туле на Среднем пруду Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова начал работу пункт проката лодок и катамаранов. За безопасностью посетителей следят опытные матросы-спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», специалисты ГИМС проверили пункт проката на наличие всей необходимой документации: разрешительной, технической и эксплуатационной, а также организацию выпускного режима и безопасность стоянки лодок и катамаранов. Кроме того, обследовали состояние береговой линии и акватории.

– Нареканий при проведении технического надзора за пунктом проката в Центральном парке им. П. П. Белоусова нет. Эксплуатация базы проката маломерных судов в летнем сезоне 2019 года разрешена. Выдано соответствующее разрешение, — приводит слова государственного инспектора ГИМС г. Тулы Игоря Преображенского пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Время работы пункта проката: ежедневно с 10.00 до 20.30. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 +1
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