В Туле главу брокерской компании обвиняют в уклонении от налогов на 106 млн рублей

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Региональный Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего генерального директора ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула». Главу брокерской компании обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств с организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере).

По версии следствия, преступление было совершено в период с 25 июля 2017 года по 29 июня 2018-го. По решению обвиняемого, минуя расчетные счета ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула» (далее – Общество), на счета организаций-кредиторов были переведены 532 млн 388 тыс. 614 рублей 93 копейки. Деньги расходовались на финансово-хозяйственные нужды организации и таким образом были сокрыты от взыскания недоимки по налогам.

«В связи с тем, что данные денежные средства не были направлены на расчетные счета Общества, не производилось списание недоимки по налогам в сумме 106 910 892 рубля. Данная сумма составляет особо крупный размер. При этом следует отметить, что к Обществу был применен весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по всем видам налогов», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого и имущество компании общей стоимостью более 160 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.