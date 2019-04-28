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Где в Туле 29 апреля отключат электроэнергию
Фото: https://pixabay.com.

Где в Туле 29 апреля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

29 апреля в Туле сотрудники «ТГЭС» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Головина, 15
  • Демидовская пл., 27, 31
  • Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4, 3, 2, 14;
  • ул. Хомяковская, 12-в;
  • ул. Фестивальная, 146;
  • СНТ «Хомяково» — ул. Фестивальная, 144: уч-ки № 43, 22, 41; Кафе — «У Красных ворот», «Хомяковские поляны»;
  • Красноармейский пр-т, 46-а, 46, 48-а, 48, 50, 48 к. 2, 52;
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 64; ул. Ярославского, 2−56 (чётн.), 17−83 (нечётн.), ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19−39 (нечётн.); ул. Сафонова, 10−60 (чётн.);
  • ул. Короленко, 11−23 (нечётн.), 4−18 (чётн.);
  • ул. Ш. Руставели, 16−22 (чётн.), 21-а-27 (нечётн.);
  • ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12;
  • ул. Болдина, 27, 29;
  • ул. Радищева, 28, 30, 21−29 (нечётн.);
  • ул. 3-я Зеркальная, 1−12;
  • ул. Серебровская, 43, 45;
  • ул. Физкультурная, 1−13 (нечётн.), 2−6 (чётн.);
  • ул. 1-я Трубная, 2−10-а (чётн.), 11;
  • ул. Лермонтова, 3−14;
  • ул. Короленко, 11−29 (нечётн.), 4−30 (чётн.);
  • ул. 1-я Озёрная, 3−9 (нечётн.), 4−12 (чётн.);
  • ул. Ш. Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16−22 (чётн.);
  • ул. Болдина, 27, 29, 43, 45, 51−55 (нечётн.);
  • ул. 2-я Трубная, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.);
  • ул. 2-я Озёрная, 2−12 (чётн.), 1−9 (нечётн.);
  • ул. 3-я Озёрная, 2−12 (чётн.), 1−9 (нечётн.);
  • ул. Тульского Рабочего полка, 22−70 (чётн.)
  • ул. Бабякина, 2−12 (чётн.), 1, 3;
  • ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);
  • ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.);
  • ул. Коксовая, 1, 2;
  • ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Подъёмная, 1−14;
  • ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.), 28;
  • ул. Севастопольская, 1−15;
  • ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);
  • ул. Бункерная, 71;
  • п. Косая Гора: ул. Победы, 1−29 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.); ул. Прогресс, 2−36 (чётн.), 1−33 (нечётн.), 2-а; пер. Стадионный, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.);
  • ул. Циолковского, 55−63 (нечётн.), 24−34 (чётн.), 40;
  • ул. О. Кошевого, 9−16;
  • ул. Шевченко, 56, 58;
  • ул. 2-а Песчаная, 42;
  • ул. 3-я Песчаная, 37−51 (нечётн.);
  • 7-й Песчаный пр-зд, 1−19 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
  • 8-й Песчаный пр-зд, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.);
  • 9-й Песчаный пр-зд, 2−14 (чётн.);
  • ул. Декабристов, 168−174 (чётн.).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:25 +1
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