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Где в Туле 29 апреля отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
29 апреля в Туле сотрудники «ТГЭС» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Головина, 15
- Демидовская пл., 27, 31
- Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4, 3, 2, 14;
- ул. Хомяковская, 12-в;
- ул. Фестивальная, 146;
- СНТ «Хомяково» — ул. Фестивальная, 144: уч-ки № 43, 22, 41; Кафе — «У Красных ворот», «Хомяковские поляны»;
- Красноармейский пр-т, 46-а, 46, 48-а, 48, 50, 48 к. 2, 52;
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 64; ул. Ярославского, 2−56 (чётн.), 17−83 (нечётн.), ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19−39 (нечётн.); ул. Сафонова, 10−60 (чётн.);
- ул. Короленко, 11−23 (нечётн.), 4−18 (чётн.);
- ул. Ш. Руставели, 16−22 (чётн.), 21-а-27 (нечётн.);
- ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12;
- ул. Болдина, 27, 29;
- ул. Радищева, 28, 30, 21−29 (нечётн.);
- ул. 3-я Зеркальная, 1−12;
- ул. Серебровская, 43, 45;
- ул. Физкультурная, 1−13 (нечётн.), 2−6 (чётн.);
- ул. 1-я Трубная, 2−10-а (чётн.), 11;
- ул. Лермонтова, 3−14;
- ул. Короленко, 11−29 (нечётн.), 4−30 (чётн.);
- ул. 1-я Озёрная, 3−9 (нечётн.), 4−12 (чётн.);
- ул. Ш. Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16−22 (чётн.);
- ул. Болдина, 27, 29, 43, 45, 51−55 (нечётн.);
- ул. 2-я Трубная, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.);
- ул. 2-я Озёрная, 2−12 (чётн.), 1−9 (нечётн.);
- ул. 3-я Озёрная, 2−12 (чётн.), 1−9 (нечётн.);
- ул. Тульского Рабочего полка, 22−70 (чётн.)
- ул. Бабякина, 2−12 (чётн.), 1, 3;
- ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);
- ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.);
- ул. Коксовая, 1, 2;
- ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Подъёмная, 1−14;
- ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.), 28;
- ул. Севастопольская, 1−15;
- ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);
- ул. Бункерная, 71;
- п. Косая Гора: ул. Победы, 1−29 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.); ул. Прогресс, 2−36 (чётн.), 1−33 (нечётн.), 2-а; пер. Стадионный, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.);
- ул. Циолковского, 55−63 (нечётн.), 24−34 (чётн.), 40;
- ул. О. Кошевого, 9−16;
- ул. Шевченко, 56, 58;
- ул. 2-а Песчаная, 42;
- ул. 3-я Песчаная, 37−51 (нечётн.);
- 7-й Песчаный пр-зд, 1−19 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
- 8-й Песчаный пр-зд, 2−18 (чётн.), 1−15 (нечётн.);
- 9-й Песчаный пр-зд, 2−14 (чётн.);
- ул. Декабристов, 168−174 (чётн.).
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