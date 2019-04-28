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БК «Арсенал» завершил сезон выездными матчами с чемпионом России
Кадр из видео.

БК «Арсенал» завершил сезон выездными матчами с чемпионом России

В первой игре сильнее были туляки, во второй – хозяева площадки.

Баскетбольный «Арсенал» сыграл заключительные матчи сезона. Команда Виктора Ускова отправилась на выезд к «Уфимцу». 27 апреля оружейники обыграли соперников (кстати, чемпионов России) со счетом 90:85 (18:19, 21:28, 28:17, 23:21). Самым результативным стал Алексей Жердев, набрав 18 очков. Артем Попов записал на свой счет дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

28 апреля состоялась ответная игра. К сожалению, наша команда проиграла хозяевам — 75:95 (24:29, 26:19, 13:15, 12:32).

На такой ноте завершилось выступление БК «Арсенал» в этом сезоне. Напомним, ребята завоевали четвертое место в Суперлиге-2.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:16 +2
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