БК «Арсенал» завершил сезон выездными матчами с чемпионом России

Кадр из видео.

В первой игре сильнее были туляки, во второй – хозяева площадки.

Баскетбольный «Арсенал» сыграл заключительные матчи сезона. Команда Виктора Ускова отправилась на выезд к «Уфимцу». 27 апреля оружейники обыграли соперников (кстати, чемпионов России) со счетом 90:85 (18:19, 21:28, 28:17, 23:21). Самым результативным стал Алексей Жердев, набрав 18 очков. Артем Попов записал на свой счет дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

28 апреля состоялась ответная игра. К сожалению, наша команда проиграла хозяевам — 75:95 (24:29, 26:19, 13:15, 12:32).

На такой ноте завершилось выступление БК «Арсенал» в этом сезоне. Напомним, ребята завоевали четвертое место в Суперлиге-2.